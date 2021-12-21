Озвучена причина ухода Ермека Оспанова с поста замглавы АФМ

Ермек Оспанов. Фото: официальный сайт АФМ

Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, Ермек Оспанов был освобожден от должности первого заместителя председателя, поскольку написал заявление об увольнении по собственному желанию, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, Ермек Оспанов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Исполняющим обязанности первого заместителя председателя стал директор департамента по работе с субъектами финансового мониторинга Габит Лесбеков.

Напомним, ранее стало известно, что Оспанов Ермек Ашимханович освобожден от должности первого заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу распоряжением главы государства.

Ермек Оспанов в разные годы работал на руководящих должностях в финансовой сфере, был советником министра финансов РК, заместителем председателя Комитета по финансовому мониторингу Минфина.

Должность первого зампреда АФМ занимал с февраля 2021 года.

В этот же день от должности министра здравоохранения РК был освобожден Алексей Цой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1947747-ozvuchena-prichina-uhoda-ermeka-ospanova-s-posta-zamglavy-afm/