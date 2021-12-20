Ермек Оспанов освобожден от должности замглавы АФМ

Распоряжением главы государства Оспанов Ермек Ашимханович освобожден от должности первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает официальный сайт Акорды.
Оспанов Ермек Ашимханович родился 20 апреля 1982 года в Восточно-Казахстанской области.
Окончил университет КИМЭП по специальности "Деловое администрирование", Казахский национальный педагогический университет имени Абая, получив специальность юриста.
Обучался в магистратуре в Международной бизнес-школе IE Business School в Испании.
С 2006 по 2017 год работал на руководящих должностях в финансовой сфере.
В 2019 году занимал пост заместителя председателя правления Kazakhstan Investment Development Fund.
С 2019 по 2020 год был советником министра финансов Казахстана.
С 4 февраля 2020 года по 4 февраля 2021 года – заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Минфина.
Должность первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу занимал с февраля 2021 года.
Напомним, сегодня глава государства освободил также от должности министра здравоохранения Алексея Цоя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1947448-ermek-ospanov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamglavy-afm/