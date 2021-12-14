Экс-глава комитета Минздрава Тимур Султангазиев назначен заместителем акима СКО

Тимур Султангазиев. Фото: gov.kz

Тимур Султангазиев назначен заместителем акима Северо-Казахстанской области по вопросам занятости и здравоохранения. В 2020 году он занимал пост председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Тимур Сламжанович родился в 1982 году. Окончил Казахский национальный медицинский университет, а также университет Тулейн в США.

Трудовую деятельность начал в 2006 году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 в столице.

В 2010 году работал в АО "Республиканский научный центр скорой медицинской помощи".

Затем с 2010 по 2013 годы был менеджером, главным менеджером, директором департамента инноваций и технологического трансферта технологий в АО "Национальный медицинский холдинг".

С 2013 по 2014 годы был президентом АО "Центр медицинских технологий и информационных систем".

С 2014 по 2016 годы занимал пост заместителя генерального директора ТОО "Медикер".

В 2016-2018 годах работал на различных руководящих должностях в структуре Министерства здравоохранения Казахстана.

С 2018 по 2020 годы руководил управлением здравоохранения акимата СКО.

В 2020 году был председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана.

До настоящего назначения работал в коммерческой структуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1946893-eks-glava-komiteta-minzdrava-timur-sultangaziev-naznachen-zamestitelem-akima-sko/