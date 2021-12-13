Серик Жарасбаев назначен вице-министром культуры и спорта Казахстана

Серик Жарасбаев. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Жарасбаев Серик Маратович назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет. Специализация — физическая культура и спорт, государственное и местное управление, спортивное администрирование.

В 2006 - 2007 годах работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором-спортсменом детско-юношеской спортивной школы в Петропавловске.

С 2007 по 2010 был главным специалистом, начальником учебно-спортивного отдела управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области.

В 2011 - 2012 годах работал экспертом, главным экспертом управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования комитета спорта Министерства туризма и спорта; заместителем начальника управления туризма, физической культуры СКО.

С 2012 по 2014 год занимал должности начальника управления летних видов спорта департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры.

С 2014 по 2018 год работал заместителем председателя комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта.

В 2018 - 2019 годах занимал должность председателя комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

С 2019 по 2021 год занимал пост заместителя председателя комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

С апреля 2021 года и по настоящее время - первый вице-президент РОО "Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга".

Сегодня также стало известно, что Кайрата Рахимова освободили от должности вице-министра энергетики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1946608-serik-zharasbaev-naznachen-vitse-ministrom-kultury-i-sporta-kazahstana/