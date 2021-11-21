Заместителем главы Казкосмоса впервые назначена женщина

Разия Буралхиева. Кадр из видео: youtube.com/atamekentv

Разия Буралхиева назначена на должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, передает МИА "Казинформ".

По данным издания, Разия Буралхиева родилась в 1962 году в Шымкенте. Окончила механико-математический факультет Ташкентского государственного университета (ТашГУ) имени В.И. Ленина.

Карьеру начала в 1984 году в этом же университете в качестве старшего лаборанта. В последствии стала деканом факультета международных экономических отношений.

В 2007-2014 годах работала главным специалистом, начальником отдела, начальником управления в нацкомпании "Қазақстан Ғарыш Сапары".

С 2014 года была приглашена в Казкосмос и начала государственную службу в качестве главного эксперта управления сопровождения проектов Аэрокосмического комитета МЦРИАП.

С 2015 года до настоящего времени руководила управлением дистанционного зондирования Земли, навигации и производства космической техники Аэрокосмического комитета.

В прошлом году Буралхиеву наградили отраслевой медалью "За вклад в развитие космической отрасли".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1943187-zamestitelem-glavy-kazkosmosa-vpervye-naznachena-zhenschina/