Назначен заместитель акима Мангистауской области

Алимухаммед Куттумуратулы. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Заместителем акима Мангистауской области назначен Алимухаммед Куттумуратулы. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента Казахстана. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Алимухаммед Куттумуратулы имеет большой трудовой стаж, успешно работал на руководящих должностях как в государственных, так и в коммерческих структурах.

У него два высших образования по специальностям "экономика" и "юриспруденция".

С 2008 по 2012 годы занимал различные должности в системе местных исполнительных органов.

С 2012 по 2016 годы работал заместителем акима Уральска, руководил аппаратом акима Атырауской области, управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области.

С мая 2016 года занимал должность акима Махамбетского района.

В августе 2017 года был назначен акимом Жылыойского района Атырауской области.

В июле 2018 года стал акимом Атырау, где трудился до 14 января 2020 года.

С сентября 2020 года до сегодняшнего дня занимал пост заместителя гендиректора ТОО "Жаикмунай".

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель акима Мангистауской области Нурлыбай Аккулов покинул занимаемую должность по собственному желанию. Причиной стало состояние здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1941905-naznachen-zamestitel-akima-mangistauskoy-oblasti/