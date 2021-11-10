Замакима Мангистауской области покинул свой пост

Нурлыбай Аккулов. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Заместитель акима Мангистауской области Нурлыбай Аккулов покинул занимаемую должность. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сегодня, 10 ноября, заместитель акима Мангистауской области Нурлыбай Аккулов был освобожден от должности по собственному желанию.

Отмечается, что чиновник решил покинуть свой пост по состоянию здоровья.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейших начинаниях.

Напомним, заместителем главы региона Нурлыбай Аккулов стал в июне 2019 года. До этого он был замакима Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941512-zamakima-mangistauskoy-oblasti-pokinul-svoy-post/