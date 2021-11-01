Глава управления образования Нур-Султана покинул пост

Шакарим Сейсенбай. Фото: Facebook.com/shakarim.seisenbay

Глава управления образования Нур-Султана сложил с себя полномочия. Об этом Шакарим Сейсенбай сообщил в своем официальном Facebook.

"Хочу с вами поделиться новостью, что со вчерашнего дня сложил с себя обязанности руководителя управления образования города Нур-Султана! В первую очередь, хочу выразить огромную благодарность акиму города Алтаю Кульгинову за оказанное доверие и возможность поработать на государственной службе", - написал Сейсенбай.

Он также поделился с подписчиками результатами своей работы на посту главы столичного управления образования. По словам экс-руководителя, он бы не достиг этого без команды, с которой работал все это время.

Он выразил своим бывшим коллегам благодарность и пожелал им успехов в дальнейшей работе.

"Друзья, взяв багаж опыта управления одной школой и целого города, мы движемся еще дальше! За этот период появилось видение и понимание важности благосостояния детей в школах, качественного образования и создание условии для учащихся и учителей. Поэтому новый проект будет нацелен именно на распространение своеобразного опыта, где в центре внимания будет развитие потенциала каждого ребенка!" - сообщил Шакарим Сейсенбай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1939841-glava-upravleniya-obrazovaniya-nur-sultana-pokinul-post/