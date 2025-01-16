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Цена биткоина снова приблизилась к отметке в 100 тысяч долларов

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Биткоин монета
Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Цена биткоина снова приблизилась к отметке в 100 тысяч долларов на фоне замедления инфляции и восстановления фондового рынка, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz. 

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На момент публикации биткоин торгуется на уровне 99 442 долларов, что на 3,5% выше, чем днем ранее.

В начале недели стоимость криптовалюты снизилась до 90 тысяч долларов из-за неожиданного отчета о занятости и ожидания более высоких данных по инфляции. Однако ослабление оптовой и розничной инфляции, отраженное в новом отчете, спровоцировало оптимизм среди инвесторов. Это укрепило надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в ближайшем будущем.

Рынок криптовалют продолжает демонстрировать зависимость от макроэкономических показателей, следуя за движениями фондового рынка. По данным CoinMarketCap, совокупная капитализация криптовалютного рынка увеличилась на 3,41%, достигнув 3,46 трлн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2212224-cena-bitkoina-snova-priblizilas-k-otmetke-v-100-tysyach-dollarov/

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