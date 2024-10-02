Криптовалюты упали в цене на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке

Биткоин подешевел до 60 тысяч долларов на этой неделе, поскольку напряженность на Ближнем Востоке обострилась из-за нападения Ирана на Израиль, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Стоимость биткоина упала до 60 тысяч долларов на этой неделе, поскольку напряженность на Ближнем Востоке обострилась из-за нападения Ирана на Израиль. Первая криптовалюта потеряла почти 5% стоимости и в настоящее время торгуется на уровне 60 834 долларов.

Ether, вторая по капитализации криптовалюта, на этой неделе также продемонстрировала резкое падение, потеряв более 6%. В настоящее время стоимость Ether колеблется на уровне 2450 долларов.

Резкая распродажа на рынке криптовалют отражает негативные настроения, охватившие финансовые рынки во вторник после нападения Ирана на Израиль. Геополитическая неопределенность напугала инвесторов, что привело к отказу от рискованных активов.

Волатильность крипторынка в очередной раз подчеркнула сильное влияние геополитических событий на доверие инвесторов к различным классам активов, особенно в более спекулятивном криптовалютном пространстве.