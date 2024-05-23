Рэй Далио приобрел историческую недвижимость в Сингапуре

Известный инвестор Рэй Далио приобрел недвижимость в Сингапуре наравне с другими миллиардерами, которые приобрели собственность в городе-государстве, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Стало известно, что семейный офис Рэя Далио, переехавший в Сингапур во время пандемии, еще в 2021 году приобрел два магазина на Клаб-стрит за 25,5 млн сингапурских долларов (18,9 млн долларов США). Об этом заявили два источника FT, знакомые с деталями сделки.

Семейные офисы — это компании, управляющие частным капиталом, созданные для богатых людей. В Сингапуре число семейных офисов резко возросло с нескольких единиц в 2018 году до примерно 1400 в 2023 году. Миллиардеры-основатели данных офисов инвестируют в сингапурскую недвижимость, причем популярным выбором являются исторические магазины, а не жилые дома или офисные помещения.

Согласно данным источников, ремонт объектов недвижимости семейного офиса Рэя Далио должен завершиться в начале следующего года, а компания начнет нанимать сотрудников через LinkedIn. Семейный офис Далио также расширяется в Абу-Даби после того, как миллиардер вышел из своего хедж-фонда.

В Сингапуре расположены около 6700 магазинов, которые охраняются государством как исторические памятники. Эти здания были построены китайскими иммигрантами в 1800-х годах и служили одновременно жилыми помещениями и магазинами первых купцов на бывшем колониальном форпосте.

Подобными зданиями исторических магазинов также владеют основатель Google Сергей Брин и Чжан Ин, жена основателя Alibaba Джека Ма.