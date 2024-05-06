Уоррен Баффет рассказал, какая ответственность будет возложена на его преемника Грега Абеля

Уоррен Баффет объявил, что его преемник Грег Абель будет контролировать гигантский пакет акций конгломерата Berkshire Hathaway, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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На ежегодном общем собрании Berkshire в Омахе Уоррен Баффет рассказал, как будут распределены обязанности между небольшой командой руководителей, которая однажды возглавит компанию. По его словам, ответственность за распределение сотен миллиардов долларов компании будет возложена на Грега Абеля.

"Я считаю, что ответственность должна полностью лежать на Греге. Раньше у меня было другое мнение, но сейчас я считаю, что ответственность должна быть полностью возложена на генерального директора", — сказал Баффет.

Он также заявил, что окончательное решение о назначении будет принято советом директоров Berkshire после его смерти, предупредив, что он "может вернуться и преследовать их, если они поступят по-другому".

Грег Абель в течение многих лет играл ключевую роль в принятии решений о приобретениях Berkshire, включая поглощение PacifiCorp в 2006 году и трубопроводного бизнеса Dominion Energy в 2020 году.