Цены на золото снизились впервые за два месяца

Цены на золото снизились впервые за последние два месяца из-за опасений, что ФРС США может потребоваться больше времени для снижения процентной ставки, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Последние данные о занятости в США свидетельствуют о росте затрат на рабочую силу до максимального уровня, при замедлении роста производительности, что усилило ценовое давление. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил, что политикам нужны дополнительные признаки замедления роста цен, прежде чем можно будет рассматривать снижение процентной ставки.

На фоне этой ситуации 3 мая цены на золото снизились до отметки в 2300 долларов за унцию. Ожидается, что отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе также может показать более медленные темпы роста, что, в свою очередь, может повлиять на возможное снижение ставки. Как правило, снижение ставки считается благоприятным для таких активов, как золото.

Золото в текущем году выросло на 12% и продолжает торговаться близко к рекордным максимумам. Металл получил поддержку благодаря активным покупкам центральных банков и высокому спросу в Китае. Многие инвесторы рассматривают золото как актив-убежище на фоне геополитических напряженностей, вызванных войной в Украине и на Ближнем Востоке.