Как Минфин будет определять стоимость биткоина в Казахстане

В Казахстане утвердили порядок определения стоимости цифровых активов. Комитет государственных доходов будет ежедневно определять курс некоторых криптовалют. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Оборот криптовалюты в Казахстане полностью регулируется законом. Граждане, которые хотят заниматься торговлей цифровых активов, обязаны соблюдать определенные правила: работать только с лицензированными криптобиржами, а также декларировать свои активы.

При этом в Министерстве финансов РК разработали Правила определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечня их видов. Согласно им, стоимость цифровых активов будет определяться Комитетом государственных доходов (КГД) на основе информации, размещенной на интернет-ресурсе CoinMarketCup.

Курс некоторых криптовалют будет фиксироваться ежедневно в рабочий день, в который крипто-сайт проводит свои торги. А в выходные дни будет применяться стоимость цифровых активов, определенная за день до него.

При этом стоимость цифровых активов в целях определения дохода лица от деятельности в крипто-сфере определяется на дату их получения.

Всего будет мониториться и публиковаться информация по 11 цифровым активам:

Bitcoin (BTC); BitcoinCash (BCH); Dash (DASH); Dogecoin (Doge); EthereumClassic (ETC); Horrizen (ZEN); Litecoin (LTC); Monero (XMR); Siacoin (SC); Thronix (TRX); Zcash (ZEC).

Стоит отметить, что, если актив имеет фиксированную стоимость в иностранной валюте, то она будет конвертироваться в национальную валюту Республики Казахстан с применением курса обмена валюты, который определяет Национальный банк РК на дату получения цифровых активов.

Напомним, казахстанцам важно соблюдать все правила торговли криптовалютой, ведь за определенные нарушения им может грозить даже лишение свободы.