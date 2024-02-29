Акции турецких компаний продемонстрировали лучший в мире рост с начала 2024 года, поскольку рынок акций страны охватила "технологическая мания", передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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С начала 2024 года общий индекс акций Стамбульской фондовой биржи вырос примерно на 20% в долларовом выражении, чему способствовал 61%-ный скачок в технологическом секторе. Достижения Турции в этом году являются самыми резкими среди стран, отслеживаемых мировыми индексами MSCI.

Стремительный рост акций начался на фоне безудержной инфляции, которая обесценивает сбережения потребителей. Розничные инвесторы стремятся воспользоваться технологическим энтузиазмом, охватившим мировые рынки в этом году.

Давление вынуждает местных и иностранных институциональных инвесторов возвращаться на турецкий рынок акций, поскольку радикальная реформа экономической политики, начавшаяся в июне, продолжается быстрыми темпами.

По словам Эмре Акчакмака, консультанта фонда East Capital, затяжной инфляционный кризис вызвал резкий рост на турецком рынке в предыдущие два года, но в этом году более позитивные настроения инвесторов также повлияли на рост рынка.

По данным Центробанка Турции, иностранные инвесторы вложили в фондовый рынок в этом году около 213 млн долларов.