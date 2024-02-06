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Как может отразиться на казахстанцах продажа "Яндекса"

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Женщина заказывает такси в приложении
Приложение для заказа такси. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

Компания "Яндекс" сменила нидерландского акционера на московского. При этом некоторые ее сервисы останутся за границей. Как это отразится на потребителях и акционерах, читайте в материале NUR.KZ.

Процесс раздела компании "Яндекс" должен был состояться еще в 2022 году. Однако этому помешали санкции. Теперь же сделка окончательно состоялась:

  • нидерландская Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы к 31 июля текущего года;
  • головной организацией станет частная и независимая Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс", которая размещена на Московской фондовой бирже.

Новость повлияла на стоимость акций эмитента: в моменте они просели на 9% (до 2 870 рублей). Однако аналитики отмечают, что продажа привнесла больше положительного влияния.

Что ожидать клиентам компании

Как сообщается в пресс-службе самого "Яндекса", нидерландская Yandex N.V. сохранит за собой такие зарубежные стартапы компании, как Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центр в Финляндии.

При этом МКАО "Яндекс" продолжит развивать имеющиеся продукты: поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы. Также сохранятся облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта (ИИ) и другие перспективные направления.

"Для пользователей ничего не поменяется.

Отдельно хочется отметить, что "Яндекс" умудрился собрать несанкционных инвесторов, что сейчас в России достаточно проблематично. ⁠Яндекс продолжит развиваться в Казахстане, как и прежде.

Сделка никак не повлияет на бизнес в нашей стране", – отмечают аналитики Telegram-канала Finance.kz.

Что станет с розничными инвесторами

Негативная реакция рынка и падение акций компании на 9% может быть связана с опасениями инвесторов.

Так, в официальном пресс-релизе компании отмечалось, что нидерландская Yandex N.V. проведет делистинг с Мосбиржи – то есть ее акции перестанут торговаться на этой площадке. При этом миноритарным акционерам (физлицам) обещали сделать хорошее предложение, но без каких-либо уточнений.

Столбчатые диаграммы
Изучение отчета. Иллюстративное фото: freepik.com

"После одобрения собрания акционеров Yandex N.V. и получения всех регуляторных разрешений ЗПИФ может предложить держателям акций класса «А» различные опции по их позициям в ценных бумагах.

Это может позволить розничным инвесторам стать акционерами МКАО «Яндекс» после выхода компании на Московскую биржу", – отмечалось в пресс-службе компании.

Однако какие именно предложат решения не сообщалось, что могло вызвать небольшую панику среди держателей акций Yandex N.V. Однако позже переживания инвесторов утихли и акции почти восстановились – торги закрылись на уровне 3 066 рублей (было 3 083 рубля в начале дня).

"Ключевой параметр – обмен акций Yandex N.V. на МКАО «Яндекс» – пока не раскрыт, ясно лишь то, что он будет. По сути, тут придется полагаться на честность и порядочность инвесторов из ЗПИФ «Консорциум.Первый»", – отмечают аналитики Telegram-канала "СОЛИД брокер".

При этом они указывают на три возможных сценария, которые могут ожидать миноритарных акционеров (физлиц):

  1. идеальный сценарий – обмен акций Yandex N.V. на МКАО Яндекс в пропорции 1 к 1 (или близко к этой) как для держателей на Мосбирже, так и в зарубежном контуре;
  2. плохой сценарий – обмен в пропорции 1 к 2 и более, либо выкуп по цене сделки за 1 263 рубля;
  3. самый плохой – полная заморозка акций, но пока что об этом речи не идет.

"Мы считаем, что пока лучше взять паузу в принятии решений до тех пор, пока не будут озвучены параметры обмена, после чего уже принимать решение о продаже или покупке акций. Для самых консервативных инвесторов рекомендуем дождаться уже торгов МКАО «Яндекс» на Мосбирже через полгода", – отмечают аналитики.

Таким образом, данная сделка не повлияет на работу сервисов компании в Казахстане. А пользователи могут и далее использовать ее сервисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2059316-kak-mozhet-otrazitsya-na-kazahstantsah-prodazha-yandeksa/

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