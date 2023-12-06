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Новый глава Binance отказался называть местоположение штаб-квартиры биржи

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Логотип Binance на экране смартфона
Binance. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Новый исполнительный директор Binance Ричард Тен отказался раскрыть местоположение штаб-квартиры криптобиржи, поддерживая политику прежнего руководства, передает Financial Times.

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Ричард Тен сменил Чанпэна Чжао на посту генерального директора Binance в ноябре после того, как Binance признала вину перед американским судом в отмывании денег и нарушении международных санкций.

Сам гендиректор Чжао также признал себя виновным в неспособности защититься от отмывания денег и покинул пост руководителя криптобиржи.

Будучи руководителем и лицом компании, Чжао долгое время настаивал, что у Binance нет штаб-квартиры. Ричард Тен придерживается этой же позиции. Он отказался сообщать местонахождение биржи. Он также заявил, что Binance прошла аудит в юрисдикциях, где регулируется деятельность биржи. При этом он отказался назвать аудиторские фирмы, с которыми сотрудничала компания.

"Почему вы считаете, что имеете право на это знание? Компания предоставляет всю необходимую информацию регуляторам. Должны ли мы заявлять обо всем этом публично? Нет", – заявил Тен во время саммита FT Crypto and Digital Assets в Лондоне.

Binance согласилась выплатить 4,3 млрд долларов в виде штрафов для урегулирования уголовных обвинений в США и гражданского дела, возбужденного Комиссией по торговле товарными фьючерсами США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2049380-novyy-glava-binance-otkazalsya-nazyvat-mestopolozhenie-shtab-kvartiry-birzhi/

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