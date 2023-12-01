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Что будет с Berkshire после кончины Чарли Мангера, рассказали эксперты

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Чарли Мангер
Чарли Мангер. Фото: Houston Cofield/Bloomberg via Getty Images

Что происходит с крупными инвестиционными компаниями после ухода из жизни одного из основателей? Эксперты анализируют ситуацию после кончины одного из основателей Berkshire Hathaway Чарли Мангера, передает Financial Times.

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В течение всех лет пока Berkshire Hathaway приближалась к рыночной оценке в 780 млрд долларов, инвесторы задавались вопросом: что будет с компанией после ухода из жизни Уоррена Баффета и Чарли Мангера, основателей, которые олицетворяли собой весь конгломерат Berkshire.

Во вторник, 28 ноября, не стало вице-президента компании Чарли Мангера, которому 1 января должно было исполниться 100 лет. Эксперты говорят, что реакция рынка на смерть Мангера была именно такой, на которую рассчитывали основатели Berkshire Hathaway.

Специалисты говорят, что в течение последних десяти лет Мангер и Баффет сделали все, чтобы подготовить инвесторов к своему возможному уходу.

"Если я умру сегодня вечером, думаю, завтра акции вырастут", — пошутил 93-летний Баффет на ежегодном собрании компании в 2017 году.

В среду, в первый торговый день после смерти Мангера, акции Berkshire Hathaway упали всего на полпроцента, лишь незначительно отстав от рынка США. Мангер помог разработать принципы, на которые может опираться следующее поколение лидеров компании.

Это убедило инвесторов в том, что Berkshire сможет пережить потерю любого человека, но отсутствие Мангера по-прежнему будет глубоко ощущаться внутри Berkshire.

Уроженец Омахи помог превратить компанию, которая когда-то переживала трудности, в промышленного и страхового гиганта. Кристофер Блумстран, президент Semper Augustus Investments, акционера Berkshire, заявил, что Мангер был практически единственным человеком, который мог сказать "нет" Уоррену Баффету и остановить его от необдуманных поступков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2048622-chto-budet-s-berkshire-posle-konchiny-charli-mangera-rasskazali-eksperty/

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