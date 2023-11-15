Криптобиржа FTX подала в суд на Bybit в надежде вернуть долги клиентам

Криптобиржа FTX подала в суд на своего конкурента Bybit в попытке получить деньги и вернуть их клиентам, оставшимся ни с чем после скандала, в центре которого оказалась FTX, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала иск против Bybit Fintech и двух ее дочерних компаний, чтобы попытаться вернуть активы на сумму 953 млн долларов, которые были выведены незадолго до краха FTX в ноябре 2022 года.

В иске, поданном в пятницу в Суд США по делам о банкротстве в Уилмингтоне, штат Делавэр, утверждается, что Mirana, инвестиционное подразделение Bybit, использовало свои связи в высших кругах, чтобы оказать давление на сотрудников группы FTX. Это было сделано для того, чтобы те оформили запросы на снятие средств, как только активы станут доступны.

FTX, которая после своего краха в 2022 году находится под руководством новой управляющей компании, сообщила, что многие клиенты криптобиржи в течение нескольких дней ожидали завершения вывода средств, и еще больше запросов на вывод средств остались невыполненными, поскольку компания объявила о банкротстве. Иск против Bybit — один из нескольких, поданных FTX в попытке вернуть средства кредиторам.

Помимо того, что Bybit был VIP-клиентом, он также контролировал некоторые активы FTX, что давало ему возможность выводить средства в числе первых, говорится в иске.

В иске также утверждается, что Bybit, которая управляет одной из крупнейших в мире бирж по торговле криптовалютой, также заморозила активы FTX, хранящиеся на бирже Bybit. Они не разрешили FTX получить более 125 млн долларов, находящихся на счетах Bybit, до тех пор, пока Mirana не сможет вывести оставшиеся 20 млн долларов с FTX.

Представители Bybit отказались от комментариев. Биржа FTX объявила о банкротстве и прекратила платить по счетам в ноябре 2022 года.