Курсы криптовалют к доллару на 3 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $910.28. Сегодня актив торгуется на уровне $34,938.36725372*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00228 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 ноября 2023 года составляет $0.09953511*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $60.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,815.85405838*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0123. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40125583*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 3 ноября 2023 года составляет $0.99898899*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.68. Актив торгуется на уровне $69.46874407*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.87. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.32895507*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0109. Криптовалюта сегодня стоит $0.6078043*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00231. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0685596*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.