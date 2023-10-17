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Инвестируют ли в ценные бумаги рядовые казахстанцы

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Девушка держит в руках кошелек с деньгами
Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

За последний месяц в Центральном депозитарии ценных бумаг Казахстана было открыто порядка 80 тыс. брокерских счетов. Сколько граждан занимается инвестиционной деятельностью, узнали журналисты NUR.KZ.

Есть множество способов приумножить свой капитал. Самый привычный для казахстанцев – депозит в банке. Он позволяет без риска сохранять и увеличивать свои накопления. Однако, несмотря на высокие процентные ставки, такой способ не всегда можно назвать самым рентабельным.

Альтернативой могут стать инвестиции в ценные бумаги и акции. Как сообщает Центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD), по состоянию на 1 октября 2023 года общее количество счетов в системе номинального держания KCSD достигло 2,2 миллиона.

Из них 682 тысячи приходится на субсчета держателей (личные счета инвесторов) и 1,5 миллиона – на брокерские счета держателей, учитываемые через омнибус-счета (совместные счета под управлением брокеров). Как отмечают в KCSD, за сентябрь количество последних увеличилось на 80 тысяч.

Количество брокерских счетов в Центральном депозитарии ценных бумаг
Количество брокерских счетов в Центральном депозитарии ценных бумаг. Инфографика: KCSD

Кто занимается инвестированием

На основе всех субсчетов, которые открыты в Центральном депозитарии, аналитики составили портрет среднестатистического инвестора в Казахстане.

Так, 50,2% всех инвесторов – мужчины. Чаще всего владельцами счетов являются граждане в возрасте от 35 до 54 лет – 37,4% от общего числа инвесторов. Второе место заняли лица в возрасте от 25 до 34 лет – 31,3%, а на третьем оказались граждане в возрасте от 18 до 24 лет – 17,2%.

Что касается регионального разделения, то больше всего инвесторов в Алматы – 20%. В Астане их порядка 11,3%, а в Туркестанской области – 9,4%. Наименьшее количество инвесторов проживает в Северо-Казахстанской области, где количество субсчетов составляет всего 1,7 % от общего показателя по Казахстану.

Кто занимается инвестиционной деятельностью в Казахстане
Кто занимается инвестиционной деятельностью в Казахстане. Инфографика: KCSD

Стоит отметить, что инвестиции в ценные бумаги могут быть рискованными. Однако, как отмечают аналитики, все больше казахстанцев начинают интересоваться этой сферой и стремиться к получению дополнительного дохода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2041328-zanimayutsya-li-investitsiyami-ryadovye-kazahstantsy/

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