Coinbase получила важное одобрение регулирующих органов США

Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Крупнейшая криптобиржа США Coinbase получила одобрение регулирующих органов на продажу криптовалютных фьючерсов розничным инвесторам. Это первый случай, когда криптобиржа получила данное разрешение в США, передает Quartz.

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Директор по политике Coinbase Фарьяр Ширзад заявил, что данное событие является важной исторической вехой для Coinbase. По его словам, компания продолжит работать над созданием открытой финансовой системы, а также делать крипторынок более доступным для всех инвесторов.

Решение о выдаче одобрения было принято Национальной фьючерсной ассоциацией (NFA), саморегулируемой организацией, назначенной Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CTFC). Данное событие стало неожиданностью для рынка на фоне того, что в июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Coinbase в продаже незарегистрированных ценных бумаг розничным инвесторам.

Однако теперь Coinbase является первой криптобиржей, предлагающей регулируемые торги. Потребители смогут делать ставки на рост и падение стоимости той или иной криптовалюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2032824-coinbase-poluchila-vazhnoe-odobrenie-reguliruyuschih-organov-ssha/