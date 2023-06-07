Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптобиржу Binance

Binance. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на крупнейшую в мире криптобиржу Binance. SEC утверждает, что биржа продавала в США незарегистрированные ценные бумаги, передает Quartz.

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Криптобиржа Binance была основана Чанпэнем Чжао (также известным, как CZ) в 2017 году. Компания была создана специально для решения проблем, существовавших тогда на крипторынке. К ним CZ относил вопросы безопасности, ликвидности, клиентской и языковой поддержки. Для того, чтобы избежать гнева регулирующих органов США было создано два подразделения: Binance.US, которое обслуживало только жителей США, а также Binance.com для клиентов со всего мира.

Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что международное и американское подразделение управлялись самим CZ, который не должен был иметь к ним отношение. Кроме того, SEC считает, что некоторые клиенты из США обслуживались международным подразделением. В официальном аккаунте Binance в Twitter появилась публикация, в которой утверждается, что обвинения являются необоснованными, а SEC стремится "полностью уничтожить криптондустрию".

Согласно иску SEС, к незарегистрированным ценным бумагам, которыми Binance торговала в США, относятся BNB (токен, выпущенный биржей), BUSD (стейблкоин, выпущенный Binance совместно с Paxos), инвестиционный продукт BNB Vault, а также такие криптовалюты, как Solana, Cardano, Sandbox и другие.

Ранее иск в адрес Binance был подан Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая утверждает, что криптобиржа продавала незарегистрированные деривативы розничным инвесторам в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2023553-komissiya-po-tsennym-bumagam-i-birzham-ssha-podala-v-sud-na-kriptobirzhu-binance/