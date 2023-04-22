Законодатели ЕС одобрили систему регулирования криптовалют

Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Законодатели ЕС одобрили первую в мире консолидированную систему регулирования криптовалют. Документ направлен на снижение рисков для потребителей криптовалют. Поставщики будут нести ответственность в случае потери вкладов инвесторов, передает CNBC.

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Голосование в Парламенте ЕС распределилось таким образом: 517 законодателей проголосовали за принятие закона о крипторынке и 38 проголосовали против. Документ направлен на снижение рисков для потребителей. Это означает, что компании будут нести больше ответственности, если потеряют деньги клиентов. Данные правила будут накладывать ряд требований на криптоплатформы, эмитентов токенов и трейдеров в отношении прозрачности, раскрытия информации, авторизации и надзора за транзакциями. Об этом говорится в заявлении парламента ЕС.

Платформы должны будут информировать потребителей о рисках, связанных с их операциями. Продажа новых токенов также будет регулироваться. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) будет наделено полномочиями вмешиваться, запрещать и ограничивать криптовалютные платформы в случае, если они не защищают должным образом инвесторов или угрожают целостности рынка и финансовой стабильности.

Закон также будет решать экологические проблемы, связанные с криптовалютой, поскольку фирмы вынуждены будут раскрывать информацию о потреблении энергии, а также о влиянии активов на окружающую среду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2017715-zakonodateli-es-odobrili-sistemu-regulirovaniya-kriptovalyut/