Британское правительство намерено жестко регулировать крипторынок

Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Великобритании заявило, что готовится принять "жесткие меры" для регулирования крипторынка. Согласно заявлениям правительства, новые меры обеспечат защиту потребителей и помогут развитию отрасли, передает BBC.

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Британское министерство финансов заявило, что правила регулирования будут гарантировать клиентам возврат активов, в случае если криптокомпания обанкротится. Также будут установлены четкие правила для самих компаний относительно гарантий и оказываемых услуг, чтобы те не могли вводить клиентов в заблуждение. Новые требования будут касаться и предоставления данных регулирующим органам.

Министр финансов Эндрю Гриффит заявил, что правительство по-прежнему непоколебимо в своем стремлении развивать экономику и способствовать технологическим изменениям, которые также будут включать развитие криптоотрасли.

"Мы должны защитить потребителей, которые уже сейчас используют эти технологии. Люди должны быть обеспечены надежными, прозрачными и справедливыми стандартами", — добавил он.

При этом эксперты говорят, что правительству следует проявить осторожность, учитывая затянувшийся глобальный спад в отрасли. Однако многие поддерживают эту инициативу. Джейсон Гатри, директор по продуктам глобальной компании Wisdom Tree, сказал, что грамотное регулирование способно учитывать, как интересы отрасли, так и интересы потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2007595-britanskoe-pravitelstvo-namereno-zhestko-regulirovat-kriptorynok/