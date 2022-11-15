Глава Binance предупредил о "каскадном" кризисе крипторынка

Чанпэн Чжао. Фото: Ben McShane/Sportsfile for Web Summit via Getty Images

Глава Binance Чанпэн Чжао предупредил о надвигающемся "каскадном" криптовалютном кризисе. По словам руководителя крупнейшей в мире площадки для торговли цифровыми активами, нынешние проблемы отрасли перекликаются с мировым финансовым кризисом 2008 года, передает Financial Times.

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Чанпэн Чжао заявил, что кризис, связанный с проблемами на бирже FTX, может в ближайшие недели привести к краху еще нескольких компаний. Выступая на конференции в Индонезии, он сказал, что мировой финансовый кризис 2008 года, "вероятно, является самой точной аналогией" событий последней недели.

На прошлой неделе глава Binance предложил выкупить проблемного конкурента, но через время отказался от этого предложения, заявив, что проблемы FTX слишком масштабны, чтобы их можно было решить поглощением. Сейчас криптоинвесторы находятся в напряжении. Полный крах FTX станет ударом для тех из них, кто приобрел акции группы.

В разгар бурных переговоров между Binance и исполнительным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом биткоин упал на 17%, достигнув двухлетнего минимума. Бэнкман-Фрид извинился перед криптосообществом за кризис ликвидности, который последовал за крахом FTX. Однако он так и не назвал причин, по которым все это произошло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1997038-glava-binance-predupredil-o-kaskadnom-krizise-kriptorynka/