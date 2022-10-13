Старейший банк США начнет обслуживать криптоинвесторов

Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

В старейшем банке США заявили, что с этой недели начнут обслуживать криптоинвесторов. BNY Mellon стал первым крупным банком страны, который будет защищать цифровые активы наряду с традиционными на своей платформе, передает The Wall Street Journal.

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Весной 2022 года BNY Mellon получил одобрение финансового регулятора Нью-Йорка на то, чтобы обслуживать ограниченное число криптоинвесторов. Банк будет хранить ключи, необходимые для доступа к цифровым активам и их передачи, а также предоставлять те же бухгалтерские услуги, которые банк уже предлагает управляющим фондами для их портфелей акций, облигаций и других активов.

Этот шаг знаменует собой важную веху для традиционных банков. Финансовые организации демонстрируют свою заинтересованность в рынке цифровых активов в качестве нового направления. Пока фирмы с Уолл-стрит сомневаются в потенциале криптографии и ждут разъяснений Вашингтона о регулировании рынка, BNY Mellon решил ответить на потребность клиентов и взять на себя традиционную роль посредника

"Мы рады помочь продвинуть финансовую отрасль вперед", — заявил Робин Винс, президент и главный исполнительный директор BNY Mellon.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1992277-stareyshiy-bank-ssha-nachnet-obsluzhivat-kriptoinvestorov/