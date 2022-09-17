Как "слияние" сети Ethereum повлияет на будущее крипторынка, рассказали эксперты

Виталик Бутерин: Chet Strange/Bloomberg

Действительно ли "слияние" сети Ethereum положительно повлияет на развитие крипторынка? Многие криптоэнтузиасты думают, что так и будет. Но, по мнению экспертов, это также может привести к возникновению новых проблем, передает The New York Times.

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Ethereum успешно обновила свой алгоритм работы, перейдя с технологии Proof of Work (PoW) на технологию Proof of Stake (PoS). Историческое событие, которого в течение нескольких месяцев ждали миллионы людей, произошло 15 сентября. Блокчейн использовал технологию PoW с момента своего основания в 2015 году, поэтому нынешнее обновление является переломным моментом для всей индустрии мировой криптографии.

"Это первый шаг на большом пути Ethereum к тому, чтобы стать очень зрелой системой. Для меня "слияние" символизирует разницу между Ethereum на ранней стадии развития и тем Ethereum, который мы всегда хотели создать", — сказал Виталик Бутерин, основатель Ethereum.

Сторонники "слияния" считают, что это событие даст новый импульс отрасли, которая за прошедший год столкнулась с триллионными убытками, чередой крупных мошенничеств и взломов, а также контролем со стороны регулирующих органов.

При этом не все эксперты настроены так оптимистично. Технический консультант The New York Times Кевин Руз заявил, что "слияние" сети подобно замене двигателя космического корабля прямо во время полета. Последствия этого действия могут быть непредсказуемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1988154-kak-sliyanie-seti-ethereum-povliyaet-na-buduschee-kriptorynka-rasskazali-eksperty/