Курсы криптовалют к доллару на 11 сентября 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $242.84. Сегодня актив торгуется на уровне $21,436.64277309*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00144 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 сентября 2022 составляет $0.06402711*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $27.48. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,743.78536557*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.81557986*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 11 сентября 2022 составляет $0.99969514*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.31. Актив торгуется на уровне $63.16759883*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.53. Актуальная стоимость криптовалюты – $39.07855164*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0013. Криптовалюта сегодня стоит $0.35617724*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00053. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06424374*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1987184-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-sentyabrya-2022/