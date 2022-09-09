Смена алгоритма Ethereum не убеждает инвесторов вкладываться в криптовалюту

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Блокчейн Ethereum, на котором размещен Ether (вторая по объему продаж криптовалюта в мире), два дня назад начал переход с одного алгоритма работы на другой. Предполагалось, что этот шаг поможет привлечь инвесторов, которых всегда отпугивала неэкологичность криптовалют. Однако многие аналитики скептически относятся к этой инициативе, передает Quartz.

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Сейчас сеть Ethereum переходит с алгоритма Proof-of-Work (доказательство выполнения работы) на алгоритм Proof-of-Stake (доказательство доли владения). Майнинг с использованием алгоритма PoW провоцировал огромное энергопотребление, поскольку для непрерывного решения математических задач требуются банки компьютеров. Технология PoS использует малое количество вычислительной мощности. Она предлагает использовать долю существующих монет, чтобы получить право на добычу новых монет.

Переход на новый алгоритм может сделать Ether более привлекательным для инвесторов, которые воздерживались от вкладов в криптовалюту из-за неэкологичности этого процесса. К ним можно отнести пенсионные фонды, а также институциональных инвесторов, которые находятся под давлением регулирующих органов.

Однако некоторые говорят, что даже этот шаг со стороны руководства блокчейна Ethereum не станет для них стимулом инвестировать в криптовалюту. Джон Куили, главный инвестиционный директор компании Trillium, говорит, что не вкладывается в цифровые валюты не столько из-за их углеродного следа, но и потому что сама ценность этого актива вызывает вопросы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1986773-smena-algoritma-ethereum-ne-ubezhdaet-investorov-vkladyvatsya-v-kriptovalyutu/