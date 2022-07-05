Курсы криптовалют к доллару на 5 июля 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,212.40. Сегодня актив торгуется на уровне $19,797.89140805*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00235 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 июля 2022 составляет $0.06710576*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $101.74. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,112.47192824*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0724. На данный момент актив торгуется на уровне $0.87807491*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 5 июля 2022 составляет $1.00114787*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.87. Актив торгуется на уровне $51.04128631*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.91. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.01755605*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.009. Криптовалюта сегодня стоит $0.32258238*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00295. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06808499*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1976984-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-iyulya-2022/