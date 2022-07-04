Курсы криптовалют к доллару на 4 июля 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $173.24. Сегодня актив торгуется на уровне $19,183.48081017*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0021 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 июля 2022 составляет $0.06468666*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $11.54. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,064.29216893*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.83011305*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 4 июля 2022 составляет $1.00119607*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.53. Актив торгуется на уровне $50.36984422*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.29. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.64187087*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0017. Криптовалюта сегодня стоит $0.31722892*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06667685*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1976794-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-iyulya-2022/