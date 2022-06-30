Курсы криптовалют к доллару на 30 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $216.31. Сегодня актив торгуется на уровне $20,105.38410815*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00116 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 июня 2022 составляет $0.06509098*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $51.83. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,112.60812323*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0208. На данный момент актив торгуется на уровне $0.87666515*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 30 июня 2022 составляет $1.00134083*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.27. Актив торгуется на уровне $52.79202655*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.51. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.19927682*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0104. Криптовалюта сегодня стоит $0.32853413*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00183. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06762184*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1976327-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-iyunya-2022/