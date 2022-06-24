Курсы криптовалют к доллару на 24 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $863.05. Сегодня актив торгуется на уровне $20,703.87093531*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00046 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 июня 2022 составляет $0.06347849*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $74.01. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,118.57674818*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0436. На данный момент актив торгуется на уровне $0.89056086*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 24 июня 2022 составляет $1.00098052*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.66. Актив торгуется на уровне $55.22394778*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.69. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.78958155*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0437. Криптовалюта сегодня стоит $0.34348412*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00252. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06393452*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1975507-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-iyunya-2022/