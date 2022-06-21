Курсы криптовалют к доллару на 21 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $636.08. Сегодня актив торгуется на уровне $20,459.79193078*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00255 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 июня 2022 составляет $0.0612266*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $50.30. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,116.13302592*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0343. На данный момент актив торгуется на уровне $0.82466666*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 21 июня 2022 составляет $1.00131594*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.10. Актив торгуется на уровне $52.54025804*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.89774568*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0059. Криптовалюта сегодня стоит $0.32134733*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00201. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05957238*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1974971-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-iyunya-2022/