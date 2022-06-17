Курсы криптовалют к доллару на 17 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,845.94. Сегодня актив торгуется на уровне $21,056.34512284*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00297 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 июня 2022 составляет $0.06064476*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $140.12. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,115.99250066*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0773. На данный момент актив торгуется на уровне $0.83873311*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 17 июня 2022 составляет $1.0013086*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.05. Актив торгуется на уровне $46.12612375*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.42. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.41914994*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0115. Криптовалюта сегодня стоит $0.3202948*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00443. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0569597*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1974518-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-iyunya-2022/