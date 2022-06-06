Курсы криптовалют к доллару на 6 июня 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 6 июня 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,490.39. Сегодня актив торгуется на уровне $30,316.35063028*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00366 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 июня 2022 составляет $0.08146365*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $85.51. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,821.36838757*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0661. На данный момент актив торгуется на уровне $0.99038302*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.50. Актив торгуется на уровне $63.51249933*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.70. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.07751125*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0119. Криптовалюта сегодня стоит $0.39667396*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00207. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08195898*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1972716-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-iyunya-2022/