Первое обвинение в инсайдерской торговле NFT выдвинуто в США

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Министерство юстиции США выдвинуло первое в истории обвинение в инсайдерской торговле невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Это может быть первым сигналом к тому, что американское правительство готово относиться к NFT как к традиционным финансовым продуктам, передает Quartz.

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Платформу OpenSea называют "eBay для NFT". Здесь можно купить токены из авторской коллекции за несколько тысяч долларов в криптовалюте. За короткое время OpenSea удалось стать центром торговли невзаимозаменяемыми токенами. Цены на объекты, размещенные на этом сайте, имеют тенденцию к росту.

Согласно обвинению Министерства юстиции, сотрудник OpenSea Натаниэль Честейн решил воспользоваться этой ситуацией. Используя анонимные криптокошельки и учетные записи OpenSea, он приобрел несколько десятков NFT, которые компания планировала разместить на главной странице. После этого Честейн продал эти токены за цену, которая в пять раз превышала изначальную.

"Когда мы узнали о том, что сделал Нейт, мы провели внутреннее расследование и попросили его покинуть компанию. Такое поведение противоречит нашим ценностям и принципам", — сказал представитель OpenSea.

Честейну предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег с помощью инсайдерской торговли. Эксперты говорят, что этот случай можно воспринимать первым сигналом к тому, что американское правительство готово относиться к NFT как к традиционным финансовым продуктам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1972214-pervoe-obvinenie-v-insayderskoy-torgovle-nft-vydvinuto-v-ssha/