Курсы криптовалют к доллару на 1 июня 2022

Көрнекі фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 1 июня 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $140.58. Сегодня актив торгуется на уровне $31,752.8022312*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00082 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 июня 2022 составляет $0.08139156*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $64.18. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,959.85526305*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0726. На данный момент актив торгуется на уровне $1.07629504*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.50. Актив торгуется на уровне $68.46154515*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.52. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.8328741*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0015. Криптовалюта сегодня стоит $0.41890353*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00205. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08589715*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1971948-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-iyunya-2022/