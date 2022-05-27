Курсы криптовалют к доллару на 27 мая 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 27 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $817.47. Сегодня актив торгуется на уровне $29,125.82522673*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00506 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 мая 2022 составляет $0.08228015*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $180.49. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,824.08227338*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1351. На данный момент актив торгуется на уровне $0.9986051*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.20. Актив торгуется на уровне $63.704428*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.33. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.16014176*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0097. Криптовалюта сегодня стоит $0.39212059*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0047. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07861945*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1971286-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-maya-2022/