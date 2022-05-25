Курсы криптовалют к доллару на 25 мая 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 25 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $913.80. Сегодня актив торгуется на уровне $29,369.97452228*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00529 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 мая 2022 составляет $0.08093984*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $26.81. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,965.43172191*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0093. На данный момент актив торгуется на уровне $1.0188521*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.20. Актив торгуется на уровне $69.38151041*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $3.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.45281593*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0003. Криптовалюта сегодня стоит $0.40508323*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08286591*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1970902-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-maya-2022/