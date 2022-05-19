Зумеры рассказали, как теряют деньги на вложении в криптовалюту

Иллюстративное фото: twitter.com/PresidenciaSV

Зумеры являются одними из самых активных участников крипторынка. Криптовалюты и NFT привлекают молодых людей высокой волатильностью и децентрализованностью. Однако из-за юного возраста вкладчики не всегда могут оценить риски таких вложений, передает BBC.

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20-летний Пакстон Си Тоу из Сингапура рассказывает, что он решился на вложения в криптовалюту, когда все его друзья уже сделали это. Год назад молодой человек вложил в биткоины тысячу сингапурских долларов (743 доллара США). Вложение сразу принесло ему 10% прибыли. Пакстон решил вложить в криптовалюту в четыре раза больше, но почти сразу после этого курсы криптовалют обвалились.

"Говорят, что нужно покупать дешево, а продавать дорого. Я поступил наоборот. Позволил эмоциям и эйфории от первой прибыли взять над собой верх и потерял деньги", — рассказывает Пакстон.

Молодой инвестор говорит, что этот случай заставил его полностью изменить стратегию управления личными финансами.

Кельвин Конг рассказывает, что начал вкладывать в криптовалюту в 2017 году. По его словам, молодость и амбиции сыграли с ним злую шутку. Молодой человек сначала смог заработать шестизначную сумму, а потом потерял ее.

"Я считал себя королем трейдинга. Думал, что ничто не может помешать мне зарабатывать. Вкладывал в криптоактивы все больше и больше. Когда на моем счету осталось несколько сотен долларов, я впал в депрессию и думал, что моя жизнь потеряла смысл", — говорит Кельвин.

Наступает эпоха, когда люди начинают знакомиться с цифровыми активами еще в детстве. Некоторые онлайн-игры награждают игроков NFT и криптовалютами. Энди Лич, психотерапевт из Сингапура, говорит, что видит всплеск популярности криптовалют среди молодежи. По его словам, 20-летние очень легко впадают в зависимость от трейдинга, поскольку этот процесс дарит массу острых ощущений.

"У вас есть возможность наблюдать, как биткоин растет и падает. Этот процесс подобен аттракциону. И он доступен на вашем телефоне 24/7", — говорит он.

Пакстон и Кельвин говорят, что не видят в инвестировании никаких признаков зависимости. По их словам, любовь к вложениям можно назвать страстью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1969860-zumery-rasskazali-kak-teryayut-dengi-na-vlozhenii-v-kriptovalyutu/