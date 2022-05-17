Курсы криптовалют к доллару на 17 мая 2022

Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 17 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $42.34. Сегодня актив торгуется на уровне $29,811.44980259*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00082 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 мая 2022 составляет $0.06909226*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $1.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,026.64817574*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0236. На данный момент актив торгуется на уровне $1.20059187*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.20. Актив торгуется на уровне $67.32471717*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.18. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.93606707*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0014. Криптовалюта сегодня стоит $0.4222115*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08802028*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1969615-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-maya-2022/