Курсы криптовалют к доллару на 10 мая 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 10 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,887.11. Сегодня актив торгуется на уровне $31,675.12639041*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00784 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 мая 2022 составляет $0.07809563*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $153.56. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,337.8954163*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.2188. На данный момент актив торгуется на уровне $1.14172898*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $13.40. Актив торгуется на уровне $81.71909192*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.92. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.08076028*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0649. Криптовалюта сегодня стоит $0.51267324*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0143. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11043118*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1968619-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-maya-2022/