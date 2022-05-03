Курсы криптовалют к доллару на 3 мая 2022

Иллюстративное фото: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 3 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $165.07. Сегодня актив торгуется на уровне $38,680.19937982*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00083 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 мая 2022 составляет $0.06911067*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $9.13. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,829.73866826*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0013. На данный момент актив торгуется на уровне $1.49547124*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.00. Актив торгуется на уровне $100.10167125*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.3514441*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.005. Криптовалюта сегодня стоит $0.61521058*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13083293*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1967718-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-maya-2022/