Курсы криптовалют к доллару на 30 апреля 2022

Иллюстративное фото: pexels.com

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 30 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $876.66. Сегодня актив торгуется на уровне $38,889.94495038*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00071 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 апреля 2022 составляет $0.0661686*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $108.01. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,847.11645127*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1105. На данный момент актив торгуется на уровне $1.70145488*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.50. Актив торгуется на уровне $100.68207677*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.45. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.75655824*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0171. Криптовалюта сегодня стоит $0.6187469*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1384909*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1967543-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-aprelya-2022/