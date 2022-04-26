Американская биржа станет недоступной для россиян

Иллюстративное фото: pixabay.com

NASDAQ - одна из основных фондовых бирж США. У нее имеются свои подразделения и в Северной Европе. Датский брокер Saxo Bank, который работает с российскими акционерами, заявил, что в скором времени эта биржа станет недоступна для них. О том, что это означает для держателей акций и к каким последствиям приведет такое решение, читайте в материале NUR.KZ.

С 29 апреля 2022 года биржи NASDAQ в США и странах Северной Европы прекратят работу в России. Как говорится в письме, которое разослал Saxo Bank, это приведет “к прекращению доступа к биржам для резидентов России”. Об этом новом ограничении сообщают журналисты РБК.

С момента действия запрета клиенты, проживающие в России, не будут иметь доступ к текущим и отложенным биржевым данным NASDAQ, если на их счете нет позиции, торгующейся на этой площадке. По ним российские клиенты будут получать отложенные котировки до тех пор, пока счета не будут закрыты.

Как предупреждают в Saxa Bank, любые активные биржевые подписки будут отменены, а новые подключить теперь будет невозможно. Также клиенты из России теперь не смогут совершать онлайн-сделки на NASDAQ, в том числе и закрывать позиции. Если житель России захочет закрыть позицию, ему нужно будет обратиться к банку напрямую.

Как ограничения отразятся на инвестициях в России

Здесь стоит отметить тот факт, что Saxo Bank не имеет лицензии Банка России. Россияне могут пользоваться услугами датского банка, но их взаимодействие не регулируется ЦБ РФ.

Тем не менее, все клиенты из России должны будут закрыть свои счета до 6 июня 2022 года. Если этого не сделать, банк закроет их принудительно, а средства, которые там хранились, будут отправлены на реквизиты, которые использовались в последней финансовой операции.

Также Saxo Bank предусмотрел открытие дополнительного счета, если стоимость счета клиента превышает 100 тысяч евро. Все средства сверх этой суммы будут переведены на новый счет. Сделано это будет для того, чтобы не нарушать санкции Евросоюза против России. С февраля 2022 года Европейский союз ввел ограничения для россиян на размер средств, которые они могли бы хранить в банках.

Впрочем, как уточняют в РБК, несмотря на жесткие меры, которые направлены против российской клиентуры, сама торговля на бирже не сильно изменится. Все введеные ограничения никак не повлияют на инвестиции россиян в акции, торгующиеся в NASDAQ через Санкт-Петербургскую Биржу ("СПБ Биржу").

"СПБ Биржа" специализируется на торговле иностранными активами. В данный момент на ней заключаются сделки по 1600 иностранным бумагам. Если раньше некоторые российские брокеры проводили свои операции только через иностранные биржи, то после санкций они начинают работать через российскую биржу.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Стоит отметить, что российские брокеры и до санкций не имели прямого выхода на американскую биржу NASDAQ. Все операции проводились через старших партнеров, по субброкерской схеме. Отсюда вытекает логика отказа датского Saxo Bank от работы с российскими клиентами.

Как считают эксперты, по-видимому, данный банк позволял российским брокерам проводить операции на бирже напрямую, но после начала санкционного противостояния дальнейшее сотрудничество с клиентами из России создает опасность попадания брокера под вторичные санкции.

По сути, Saxo Bank просто решил подстраховаться и глядя на то, как быстро расширяются санкционные списки, просто "на всякий случай" отключил всех.

Возможно, в будущем такие ограничения будут введены и у других зарубежных брокеров, но пока, как заметили эксперты, это выглядит как "инициатива на местах".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1966857-amerikanskaya-birzha-stanet-nedostupnoy-dlya-rossiyan/