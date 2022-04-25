Курсы криптовалют к доллару на 25 апреля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 25 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $522.85. Сегодня актив торгуется на уровне $39,404.91905001*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00361 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 апреля 2022 составляет $0.06527198*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $79.98. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,915.30479148*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0566. На данный момент актив торгуется на уровне $1.9695348*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.40. Актив торгуется на уровне $103.77806465*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.55. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.78182817*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.03. Криптовалюта сегодня стоит $0.69434891*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0055. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13078375*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1966586-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-aprelya-2022/