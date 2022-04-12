Курсы криптовалют к доллару на 12 апреля 2022

Иллюстративное фото: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 12 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,364.81. Сегодня актив торгуется на уровне $40,597.59771631*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00333 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 апреля 2022 составляет $0.05942568*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $192.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,043.47411189*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1454. На данный момент актив торгуется на уровне $2.12508515*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.70. Актив торгуется на уровне $104.69124714*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.89. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.90696455*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0382. Криптовалюта сегодня стоит $0.70923941*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0103. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14018293*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1964589-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-aprelya-2022/