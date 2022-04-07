Курсы криптовалют к доллару на 7 апреля 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 7 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,930.16. Сегодня актив торгуется на уровне $44,100.71136241*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00347 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 апреля 2022 составляет $0.06518244*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $155.68. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,249.26299475*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1258. На данный момент актив торгуется на уровне $2.39461229*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $8.00. Актив торгуется на уровне $115.74709534*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $3.85. Актуальная стоимость криптовалюты – $40.28618366*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0406. Криптовалюта сегодня стоит $0.7801012*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0173. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15153496*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1963882-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-aprelya-2022/